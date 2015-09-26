美股标普500指数收盘持平 生物科技股卖盘抵消了叶伦讲话的提振

路透9月25日 - 标准普尔500指数周五收盘微跌，抹去早盘受美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员言论带动的涨幅，生物科技类股的卖盘抵消了银行类股涨势。

纳斯达克指数跌1%，纳斯达克生物科技指数.NBI暴跌5.1%，再次试探8月以来的低位，当时市场跌入熊市区域。

道琼斯指数稳收于平盘之上，受助于耐克的大涨，该公司股价触历史高位，因中国销售强劲增长扶助其业绩好于预期。耐克大涨8.9%，报125美元，对道指和标普500指数的提振最大。

市场开盘走高，因美联储主席叶伦在周四晚间称，她和其他联储政策制定者认为近期全球经济放缓和金融市场动荡不会导致美联储政策发生重大改变，这缓解了对全球经济体质的担忧。

生物科技股指数续跌，本周跌幅达13%，为七年来最大周跌幅。美国民主党总统参选人希拉里周一誓言将阻止制药公司“乱要价”后，生物科技股下跌。

标普500指数保健类股.SPXHC跌2.7%，领跌标普500指数，金融类股涨1.5%。

“生物科技类股一直表现不错，因此，当市场下跌时人们可能会卖出那些减持所遭受的损失较少的股票。市场估值严重偏高，”North Star Investment Management首席投资长Eric Kuby称。

道琼工业指数.DJI收高113.35点，或0.7%，至16,314.67点；标准普尔500指数.SPX收低0.9点，或0.05%，至1,931.34点；Nasdaq指数.IXIC下跌47.98点，或1.01%，至4,686.50点。

自上周四以来市场一直焦虑不安，当时叶伦表示，担忧全球经济放缓是促使联储暂缓升息的主要原因。

本周道指跌0.4%，标普500指数挫1.4%，纳斯达克指数回落2.9%。

纽约证交所跌涨股分别为1,587和1,459只，比例为1.09:1；Nasdaq市场跌涨股分别为1,907和920只，比例为2.07:1。

六只标普500指数成份股触及52周新高，17只触及新低；有41只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，179只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所总计成交约72亿股，过去20个交易日日成交均值为74亿股。(完)