美股标普500指数连涨第四天

* 加沙冲突双方宣布停火

* 国际贷款人未能就向希腊发放贷款达成协议

* 黑色星期五到来前,零售商受到关注

* 道指收高0.4%,标普500指数收高0.2%,Nasdaq指数小升0.3%

路透纽约11月21日电---美国股市周三小幅收涨,标普500指数连升第四天,不过,今日为年内成交最清淡的交易日之一,市场周四因感恩节假期休市.

投资者对以色列和巴勒斯坦哈马斯宣布停火的消息表示欢迎,但国际贷款人未能就向希腊发放援助贷款达成协议,使涨幅受限.

投资者仍担心,如果国会未能达成协议,美国将於明年初开始实施增税减支举措,也就是所谓的财政悬崖.不过,在周四感恩节假期结束前,预计决策者的磋商将暂停.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约46亿股,低於今年的成交量日均值65亿股.周四美国股市将休市,周五市场於1800 GMT提前收市.

"通常在爱国假期,在我看来感恩节就属於这类假期,市场会缩量上涨.因此,如果在没有重大消息出炉的情况下,股市周五上扬,我不会感到意外,"TD Ameritrade的首席衍生品策略师J.J. Kinahan表示.

"本周迄今,我们听到了有关财政悬崖方面的好消息.双方均表现出积极姿态.但从下周开始,随着更多细节出炉,市场每天都将出现剧烈波动."

国际贷款人未能就向希腊发放援助贷款达成协议.贷款人将於下周一再次开会,作进一步努力,但德国暗示仍存在巨大分歧.

埃及宣布以色列和哈马斯的停火协议将於周三稍晚开始生效,此消息在正午前後给股市提供一定支撑.

近几周,有关国会财政悬崖磋商可能旷日持久,或不会产生任何结果的担忧一直是投资者的心头大患.另外,市场还担心欧债问题,这些忧虑拖累股市走低,使标普500指数自11月初美国大选後累计回落逾5%.

美国政界人士发出各方将努力寻求共识的利好评论,扶助标普500股指扳回近几日来的部分跌幅.

道琼工业指数.DJI上涨48.38点,或0.38%,至12,836.89点;标准普尔500指数.SPX上升3.22点,或0.23%,至1,391.03点.Nasdaq指数.IXIC小涨9.87点,或0.34%,至2,926.55点.

St Jude MedicalSTJ.N股价大跌12.2%至31.37美元,分析师称原因是此前卫生监管机构的一份调查报告引发外界对公司一种植入式心脏除颤器辅助器械安全性的忧虑.

IBM(IBM.N)的温和涨幅扶助道琼指数跑赢其他股指.IBM升0.6%,报每股190.29美元.

商业软件供应商Salesforce.com(CRM.N)蹿升8.8%至每股158.78美元.此前公司公布第三季业绩打败华尔街预期,并维持对年内余下时间的预估.

但全球最大的农用设备生产商Deere(DE.N)拖累标普500股指.公司公布季度获利疲於预期,股价下滑3.7%,报每股82.83美元.

市场焦点并未从当日经济数据上离开,上周一周初请失业金人数下降,符合预期.

其他数据显示,11月制造业增长速度为五个月来最快,而汤森路透/密歇根大学11月消费者信心指数终值仅较上个月小幅改善.

Swarthmore投资组合经理人Kurt Brunner表示,市场焦点可能会转向周五的零售业数据,分析师试图评估今年假日购物季的势头.

标普零售类指数.SPXRT升0.6%.

假日购物季从感恩节後一天的黑色星期五开始,各家商店会提供优惠和折扣来吸引消费者.

纽约证交所和Nasdaq市场上涨股和下跌股之比均约为2比1.(完)

--编译 母红/梁睿雪;审校 白云/徐文焰

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