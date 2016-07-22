美国标普500成份股开始面临英国公投脱欧带来的潜在损失

路透旧金山/纽约7月22日 - 美国企业迎来了英国公投脱欧后的首个财报季，普遍承认英国退出欧盟可能对获利构成压力。

不论是通用汽车(General Motors) (GM.N)、百胜集团(Yum Brands) (YUM.N)，还是联邦快递(FedEx) (FDX.N)，都预计营运确实会受到打击，但要论影响程度或发生时间则言之尚早。

华尔街投资者起初曾因英退的消息而惊惶失措，独立分析师曾指出，受到汇率及欧洲销售流失的双重因素影响，美国企业获利损失将达数十亿美元。自6月底以来，标普500成份股内63家召开季度电话会议的企业当中，大概38家均提及英国脱欧的问题。

通用汽车周四时表示，考虑削减欧洲的成本，以抵销英退所引发高达4亿美元的潜在不利影响。

“公投结果已对英镑带来负面影响，其不确定性也对英国汽车业构成压力，”通用财务长Chuck Stevens对投资人表示。

达美航空(Delta Air Line)(DAL.N) (DAL.N)上周表示，将削减美英航线的航运量，因英镑贬值且英国退欧引发的经济不确定性升高。

联邦快递(FedEx)(FDX.N)在7月17日公布的年报中表示，英国退欧可能导致全球经济下行，令该公司的服务需求承压，并促使新的贸易规定出炉。消费性产品企业Helen of Troy (HELE.O)也指出，汇率可能造成潜在的负面效应。

根据标普道琼斯指数有限公司，整体而言，标普500指数企业有8%营收来自欧洲，来自英国的营收仅占1.9%。

由于英国料在2016年底之前不会展开退欧进程，英国开始脱离欧盟可能还要数年时间，因此目前认为英国退欧不会损及自身业绩的企业有可能会改变看法。(完)