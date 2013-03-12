美股标普500指数在七日连升后小跌 道指连涨第八日

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
* 连日小涨后升势暂歇
* 科技股下滑，受大盘股和苹果跌势打压
* 欧洲央行官员称，欧元区危机“尚未结束”
* 道指升0.02%,标普500指数跌0.2%，Nasdaq指数跌0.3%
路透纽约3月12日 - 美国股市周二涨跌互见，道指小幅收高，连升第八日，标普500指数下跌，结束七天连涨之势，因投资人卖出科技股及银行股。
道指刷新收盘高位，盘中也再创历史新高，但标普500指数仍离2007年10月9日所创的历史收盘高位1,565.15点不远。
美股近几个月的升势带动道指在今年迄今升10.3%，标普500指数升8.9%。经济改善迹象以及美联储量化宽松政策扶助提振升势。
升势落后的科技股今日拉低指数，苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)等权重股下滑。金融股也跑输大盘，标普金融股指数.SPSY>跌0.6%。
“目前买兴略显枯竭。过去六七个交易日，乃至今年年初以来的升势可谓一帆风顺。”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示。
“投资人等待这种市场全面修正已有一段时间，这促使越来越多的买家离场。”
道琼工业指数.DJI小幅收高2.77点，或0.02%，至14,450.06点，为纪录收盘新高，盘中触及14,478.80的历史新高。
标准普尔500指数.SPX小幅下跌3.74点，或0.24%，至1,552.48点，较纪录收盘高位低约13点。
Nasdaq指数.IXIC跌10.55点，或0.32%，至3,242.32点。
苹果大跌2.2%，报428.43美元。一分析师表示，因iPhone销售放缓，该公司季度营收不及预期的可能性有25%。
谷歌跌0.9%，报827.61美元，标普科技股指数.SPLRCT跌0.6%。
过去几日没有重大经济数据公布，周三投资人将关注零售销售数据，以判断消费者的支出情况。市场预计2月零售销售增加0.5%。
德国央行总裁魏德曼周二称，欧元区危机尚未结束，政府必须通过改革解决根源问题，并称法国改革努力似乎脱轨。
今年迄今市场回落幅度都不深，因投资人寻找机会买入。近几日尽管股市勉力爬升，但幅度不大。
标普保健股指数.SPXHC升0.4%,触及52周新高519.97。今年迄今保健股领跑，自12月31日来的升幅达到12.2%。
但短期而言，保健股看来已超买，显示投资人可能开始将获利了结，转投他处。基于相对强弱指标，保健股自月初已超买。
J.C. Penney Co Inc (JCP.N)上扬4%，报15.65美元，有传闻称该公司执行长可能很快下台。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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