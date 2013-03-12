美股标普500指数在七日连升后小跌 道指连涨第八日

* 连日小涨后升势暂歇

* 科技股下滑，受大盘股和苹果跌势打压

* 欧洲央行官员称，欧元区危机“尚未结束”

* 道指升0.02%,标普500指数跌0.2%，Nasdaq指数跌0.3%

路透纽约3月12日 - 美国股市周二涨跌互见，道指小幅收高，连升第八日，标普500指数下跌，结束七天连涨之势，因投资人卖出科技股及银行股。

道指刷新收盘高位，盘中也再创历史新高，但标普500指数仍离2007年10月9日所创的历史收盘高位1,565.15点不远。

美股近几个月的升势带动道指在今年迄今升10.3%，标普500指数升8.9%。经济改善迹象以及美联储量化宽松政策扶助提振升势。

升势落后的科技股今日拉低指数，苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)等权重股下滑。金融股也跑输大盘，标普金融股指数.SPSY>跌0.6%。

“目前买兴略显枯竭。过去六七个交易日，乃至今年年初以来的升势可谓一帆风顺。”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示。

“投资人等待这种市场全面修正已有一段时间，这促使越来越多的买家离场。”

道琼工业指数.DJI小幅收高2.77点，或0.02%，至14,450.06点，为纪录收盘新高，盘中触及14,478.80的历史新高。

标准普尔500指数.SPX小幅下跌3.74点，或0.24%，至1,552.48点，较纪录收盘高位低约13点。

Nasdaq指数.IXIC跌10.55点，或0.32%，至3,242.32点。

苹果大跌2.2%，报428.43美元。一分析师表示，因iPhone销售放缓，该公司季度营收不及预期的可能性有25%。

谷歌跌0.9%，报827.61美元，标普科技股指数.SPLRCT跌0.6%。

过去几日没有重大经济数据公布，周三投资人将关注零售销售数据，以判断消费者的支出情况。市场预计2月零售销售增加0.5%。

德国央行总裁魏德曼周二称，欧元区危机尚未结束，政府必须通过改革解决根源问题，并称法国改革努力似乎脱轨。

今年迄今市场回落幅度都不深，因投资人寻找机会买入。近几日尽管股市勉力爬升，但幅度不大。

标普保健股指数.SPXHC升0.4%,触及52周新高519.97。今年迄今保健股领跑，自12月31日来的升幅达到12.2%。

但短期而言，保健股看来已超买，显示投资人可能开始将获利了结，转投他处。基于相对强弱指标，保健股自月初已超买。

J.C. Penney Co Inc (JCP.N)上扬4%，报15.65美元，有传闻称该公司执行长可能很快下台。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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