美股标准普尔500指数再创新高 被低估的消费板块功不可没

资料图片：2月5日，在纽约证交所内忙碌的交易员。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约3月28日 - 周四标准普尔500指数再创收盘新高，使那些在美国经济陷入重大衰退之际，却仍然押注消费行业的投资者成为最大的赢家。

2008至2009年间，美国经历了半个世纪以来最严重的一次经济衰退，数百万人失业。许多美国人的投资和房产价值大幅缩水，消费者开始缩减开支，把重心放在偿还债务上。

然而，推动标准普尔500指数复苏、表现最强劲的却是必需消费品和可选消费品这两个板块，亚马逊(AMZN.O)和雅诗兰黛(EL.N)等企业的强劲获利增长也提供支撑。

自标普500指数在2007年10月触及前次收盘高位迄今，可选消费品类股已大涨40.4%，必需消费品类股的涨幅则在41.3%，表现要超过科技类股等其他行业。相比之下，金融股的表现最差，同期下跌49.1%。

标普500股指周四收于1,569.19点，已经超过2007年10月9日创下的收盘纪录。2013年第一季标普500的涨幅在10%以上，这预示即使股市不会进一步上涨，至少能守住这段涨幅，因美国联邦储备委员会(美联储)预计仍将维持刺激计划。

“美联储的政策是此番股市上涨的主要刺激因素，”Ameriprise Financial首席市场策略师David Joy表示。

“未来几个月，美联储的言论和行动，将会主导股票价格的走势。”

可选消费品类股和必需消费品类股已经连续14个季度获利增长，在标准普尔500指数的10个板块中增长持续最久。自2007年该股指触及高位以来，20支表现最好的个股中，有八支属于可选消费品类股，其中包括亚马逊、Netflix(NFLX.O)和Priceline.com(PCLN.O)。

近期数据显示，尽管面临增税和汽油价格上涨，但美国消费行业依然在支撑着经济复苏。2月零售销售录得五个月最快增速，美国失业率也降到四年低位7.7%。

2009年启动的政府刺激计划作出了部分贡献，因其放缓了经济在低迷时期的萎缩速度。

“若要辩论（刺激政策）对经济是好还是坏很容易，但是数字显示政策对消费者支出有帮助。”富国银行基金管理的首席资产组合策略师Brian Jacobsen称。

**股息为王**

整体而言，标准普尔指数成分股公司现在支付的股息要多于2007年第四季。标普500指数成分股公司中有超过400家派发股息，为1998年以来的最高水平。标普指数成分股公司的股息收益率目前为2.45%，2007年第四季时为1.89%。

由于美联储通过货币刺激举措来迫使利率走低，所以投资者不得不移师别处来寻找收益。Birinyi Associates的市场策略师Jeff Rubin说，消费必需品类股等股票的股息收益诱人，已经吸引到了年长的投资者。据标准普尔数据，目前消费必需品类股的股息收益率为2.75%。

“这与资金来源的生态变化有关，”他说。“婴儿潮世代陆续退休，他们手上有退休生活所需的数万亿美元资产。传统的资产选择是债券，但10年期债券的1.8%收益率无法满足这些人的需求。”

从2007年股市高点以来，消费必需品类股已呈现了逾60%的总回报率，这主要得益于股息的再投资，非必需消费品类股的回报率53%以上。事实上，与2007年高点相比，标普指数中只有一个板块的总回报率是负值，那就是金融类股。

非必需消费品类股表现不错的一个原因，或许是类股景气下滑的时间早于其它板块。非必需消费品类股的获利增幅在2006年第四季转为负值，而到2009年3月股价触底时，预期市盈率在20倍以上。

2009年4月时预期市盈率以逾27倍见顶。尽管此后非必需消费品类股一路上升，但市盈率目前也仅略高于16倍，这归因于企业获利的快速增长。这个市盈率高于大多数板块，但低于2007年股市高点时的市盈率17倍水准。

非必需消费品行业的获利增长料将得以持续，据路透数据，2012年第四季获利增幅估计在7.9%，而标准普尔500指数成分股企业的整体获利增幅估计为1.5%。

**股指构成更为均衡**

2007年10月，金融类股占到该指数的20%以上，部分原因是雷曼兄弟和贝尔斯登等公司获利刷新纪录，如今这两家公司已不复存在。现在，金融股占比为15.9%。

在2000年互联网泡沫顶峰时，信息技术板块大约占标普指数的35%。现在科技类股仍为最大板块，但比例降至18.2%。

多伦多Gluskin Sheff & Associates公司分析师David Rosenberg认为，标普创新高会吸引更多投资者进入股市。

“那些看到自己实质存款受损的人们会蜂拥买入，”他称。“看到股指触及新高会成为催化剂，推动人们进场投资。”

不过也有人感到忧虑。摩根大通衍生品和定量策略师Marko Kolanovic指出，美国股市与信用息差、欧美公债以及新兴市场股市表现有很大差异。

这意味着标普500指数“可能低估了全球风险，因此可能逆转”，他周四在一份报告中指出。

纽约JonesTrading首席市场策略师Mike O'Rourke表示，期货市场中超过65%的投机客仓位为做多，意味着很多人目前看多。

在周四上涨之前，标普500指数受塞浦路斯救援疑虑影响温和下滑，有助于将显示市场走势过度的技术指标正常化。短期相对强弱指标已有所回落，该指标3月中触及70，意味着市场超买。许多市场人士预计该市场在触及新高后将回落。(完)

(编译 洪曦/侯向明/石冠兰 审校 李春喜/李爽)

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