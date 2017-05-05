焦点：标普500科技股指数市值逼近5万亿美元 成分股苹果抢尽风头

焦点：中国A股闯关成功 MSCI明晟将其纳入新兴市场指数
路透纽约6月20日 - 美国指数供应商MSCI明晟周二表示，将把中国A股纳入新兴市场指数，但并未将阿根廷从前沿市场升级，令许多新兴市场投资者大跌眼镜。
路透纽约/旧金山5月4日 - 尽管一些投资者一直在等待苹果公司(AAPL.O)市值达到1万亿美元，但那些期待大额整数关口的投资者可能最好把目光瞄向标普500科技股指数，该指数市值正接近5万亿美元关口。
成分股包括苹果在内的标普500科技股指数如果能够维持年内迄今16%的增速，那么两个月左右市值将触及5万亿美元。
苹果已经是全球最有价值的上市公司，几十年来其在标普500指数.SPX中的权重只有埃克森美孚(XOM.N)和微软(MSFT.O)可以匹敌。
苹果市值在今年迄今增长27%后，最近达到创纪录的7,740亿美元。如果苹果继续这样的增长速度，其市值将在10月触及1万亿美元大关。
“投资者把这样的整数关口，看做是触及其中任意一个水准所引发的喧闹，”Fort Pitt Capital Group资深股票研究分析师Kim Forrest表示。触及这些重要关口往往会吸引更多投资者，她补充称。
2012年9月，苹果在标普500指数中的权重高达4.9%，但后来降至3.8%。
相比之下，埃克森美孚2008年12月在标普500指数中所占权重为5.3%，微软(MSFT.O)权重在2000年曾短暂达到4.9%。
苹果最近在标普500科技股指数中所占权重为15.1%，低于2012年最高值21.8%。
根据汤森路透Datastream数据，该科技股指数基于预期获利的市盈率为17.4倍，较一个月前略有降低，但仍接近2008年以来最高水准。
苹果股价周三小跌0.3%，该公司周二公布了3月当季的业绩，称iPhone销量下滑，出乎投资者意料。
但仍有至少四名分析师提高了苹果的股价目标。
尽管近几年全球智能手机销售动能已经消退，但投资者对苹果在iPhone上市10周年之际推出新机，以大力提高销售仍感乐观。
周三分析师预估的苹果12个月后股价目标中值为160美元。欲达成这项预估，意味着股价要较当前水平再上涨9%，这将在排除可能的股票回购影响后，使苹果市值达到8,360亿美元。
不过分析师的目标股价并不能很好地预估个股表现，通过个股的过往表现，通常很难预测未来走势。
巴菲特2月时对CNBC表示，苹果市值可能比他自己的控股公司伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) (BRKa.N)(BRKb.N)更快触及1万亿(兆)美元。伯克希尔哈撒韦年内迄今上涨2%，市值达4,100亿美元。
FBN Securities分析师Shebly Seyrafi表示，即将推出的新款iPhone带来的乐观情绪，虽会推动股价劲扬，但不太可能以同样的速度持续下去。但他仍推荐苹果股票，在苹果公布季报后，他甚至把自己的目标价由155美元调升至160美元。
“这是一支价格合理的个股，可以在当前水平买进，”Seyrafi表示。(完)
(编译 李爽/王颖/陈宗琦；审校 于春红/白云)
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