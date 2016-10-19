美国标普500成分股企业第三季获利预计小增 一改下滑预期

路透纽约10月18日 - 汤森路透数据显示，标准普尔500指数成分股第三季获利目前预计将小幅增加，一改季度获利再次下滑的预测。

这将给从2015年第三季开始获利衰退的情况将划上句点，并点燃投资人的希望：较佳的获利能在今年最后几个月拉抬美股股价。

继美国银行(BAC.N)和其他金融股的财报大都优于预期后，对获利的预期有所改善，尽管标普500成分股中迄今只有52家公布财报。

根据截至周二的这些财报和对其余企业的预估，在9月30日止的当季标普500成分股获利料将增加0.2%。数据显示，两周前的预估为下滑0.5%。

“我认为，觉得越来越多的人认为这或许是标准普尔500指数成分股获利情况的转折点，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig说道。

“根本上来说，这是利多因素，但也这是心理方面的有利因素。如果接下来的几个季度持续改善，会帮助消除部分投资者心中对于估值的一些担忧。”

在7月初大涨之后，标准普尔500指数.SPX基本上是在横盘整理或走低。汤森路透数据显示，标普500指数的远期市盈率(本益比)站在16.5，高于长期均值15。

本月至今，该指数下跌1.2%，预计美国总统选举的最后阶段会吸引走至少一部分投资者对本财报季的关注。

预计大部分板块第三季获利都将增长，但预计能源股获利将比上年同期下降逾70%。

预计第三季营收也将增长，目前预计同比增幅为2.5%。

如果当前的预测是正确的，那么第三季将是2014年第四季以来，标准普尔500指数成分股获利和营收首次双双增长。(完)