商品股提振美股标普500指数小幅收高 但苹果盘后公布业绩后急挫

路透4月26日 - 美国股市周二收盘涨跌不一，标普500指数小幅上涨，受助于能源股和材料股上扬，因疲弱的经济数据打压了美元，扶助油价和金价上涨。

但苹果(AAPL.O)盘后公布的季度业绩不及预期，股价急挫6%。苹果公布会计年度第二季每股盈利(EPS)为1.90美元；营收为505.6亿美元，上年同期为580.1亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期苹果第二季每股收益为2.00美元，营收为519.7亿美元。期内iPhone销售5,120万部，上年同期为6,120万部。

美元下跌，此前公布的美国3月耐久财订单反弹幅度远低于预期，因汽车、电脑和电子产品需求骤降，表明工厂活动下滑的势头远没有结束。今日出炉的另外一份报告显示，4月消费者信心下滑。

美联储今日开始为期两日的政策会议。预计决策者将维持利率不变，但将对经济前景感到乐观，为未来加息开啓大门。

“商品价格和油价上涨，美元下跌，一开始推动这波股市涨势的原因仍然存在，但涨势暂竭，是因为短暂的不确定性，”Wells Capital Management首席投资长Jim Paulsen说。

“技术阻力，数据疲弱，美联储政策的不确定性，企业业绩疲弱，使投资者暂作喘息。”

Paulsen表示，股市多头感到鼓舞，目前标普500指数保持在近一年前刷下纪录高位附近的水准，从2月触及的低位反弹了15%。

道琼工业指数.DJI收高13.08点，或0.07%，至17,990.32点；标准普尔500指数.SPX收涨3.91点或0.19%，至2,091.70点；Nasdaq指数.IXIC收跌7.48点，或0.15%，至4,888.31点。

标普500指数自上周四以来收盘都基本持平，因板块涨跌取决于当日油价走势。能源股上涨1.4%，为周二涨幅最大类股，跟随美国原油上扬3.3%的走势。

公布业绩前苹果(AAPL.O)股价收低0.7%，报104.35美元。

根据汤森路透I/B/E/S，预计标普500成份股公司首季业绩较去年同期下跌7.1%。已公布业绩的166家公司中，59%的公司营收高于分析师预估，比2002年以来的平均值60%略低。

杜邦(DD.N)上涨2.4%，报67.55美元，该股在道指成份股中涨幅最大，此前公司称，今年目标回购20亿美元股票。

道指成分股3M(MMM.N)和宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)分别下跌1.3%和2.3%，此前公司发布营收下降。

纽约证交所涨跌股家数比为3.4:1。Nasdaq市场涨跌股家数比为1.7:1。

有18只标普500指数成份股触及52周新高，一只成份股触及新低；有60只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，24只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所今日共计成交约64亿股，低于过去20个交易日69亿股的日成交均值。(完)