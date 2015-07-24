天文学家发现目前为止最像地球的星球

路透美国佛罗里达州卡纳维拉尔角7月23日（记者 Irene Klotz） - 美国科学家们周四称，发现了一个与地球非常相似的星球，在遥远的地方绕着一颗与太阳非常相似的恒星运行。

这个行星比地球大60%左右，位于1,400光年以外的“天鹅座”。天文学家们使用美国航空航天局（NASA）的“开普勒”太空望远镜发现了这颗行星。它所围绕的恒星大小和温度与太阳相似，但年龄更大。

“在我印象中，这是我们发现的最像地球的行星，”NASA阿姆斯研究中心（Ames Research Center）天文学家Jon Jenkins在电话会议中对记者们说道。

这颗行星名为“开普勒-452b”，所围绕的恒星年龄约60亿岁，而太阳只有46亿岁。

“这颗行星在其所围绕恒星的宜居带存在了60亿年，这让人感到惊叹，”Jenkins称。

“如果这颗星球上生命所需的必要成分和条件都存在的话，其表面或海洋中有足够的时间和机会出现生命。”

开普勒-452b与其所围绕恒星的距离和地球与太阳的距离相当，公转周期为385天，而地球的公转周期为365天。在这样的距离下，表面温度将会适宜液态水的存在，这一条件据信对生命的存在至关重要。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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