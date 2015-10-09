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路透中文体育短讯 | 2015年 10月 9日 星期五 18:14 BJT

梅西涉逃税案 西班牙一法院要求其出庭受审

西班牙一法院下令梅西及其父亲出席逃税案法庭审判，维护西班牙政府利益的国家律师团称，如果罪名成立，梅西应面临不超过22个月的刑期。梅西及其父亲被西班牙指控2007年至2009年间偷漏税420万欧元。不过西班牙公共检察官的意见与国家律师团相反，他认为由于是梅西的父亲替他掌管财务，因此梅西不需要出庭回应质询，他本周建议对梅西的父亲豪尔赫处以18个月刑期及200万欧元罚款。路透

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