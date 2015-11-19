梅西训练状态出色 能否出战国家德比存疑

11月18日，巴萨队友苏雷亚斯透露梅西伤愈后训练状态不俗，不过周六能否出战对皇马的国家德比依然是个谜。苏雷亚斯在记者招待会中表示：“梅西是否出战国家德比取决于教练、医生诊断和他自己的状态……梅西是能在任何比赛决定比赛结果的关键球员，在国家德比中有过重大影响，但他能否出赛需拭目以待。”路透