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路透中文体育短讯 | 2015年 11月 19日 星期四 13:50 BJT

梅西训练状态出色 能否出战国家德比存疑

11月18日，巴萨队友苏雷亚斯透露梅西伤愈后训练状态不俗，不过周六能否出战对皇马的国家德比依然是个谜。苏雷亚斯在记者招待会中表示：“梅西是否出战国家德比取决于教练、医生诊断和他自己的状态……梅西是能在任何比赛决定比赛结果的关键球员，在国家德比中有过重大影响，但他能否出赛需拭目以待。”路透

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