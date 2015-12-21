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路透中文体育短讯 | 2015年 12月 21日 星期一 19:18 BJT

皇马大胜巴列卡诺 马竞遭绝杀

12月20日，西甲第16轮焦点战展开，贝尔上演大四喜，本泽马上演帽子戏法，C罗两球入账，一同率皇马10-2狂屠仅剩9人作战的巴列卡诺。本轮另一场比赛，马德里竞技0-1不敌马拉加。此役之后，皇马积33分暂列西甲联赛第三，落后巴萨和马竞2分。路透

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