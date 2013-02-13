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时事要闻 | 2013年 2月 13日 星期三 12:02 BJT

奥巴马国情咨文提议上调最低薪资

路透华盛顿2月12日 - 美国总统奥巴马周二提议将最低工资上调幅度超过20%,投资500亿美元修建道路和桥梁,并支出150亿美元用于建筑类工作岗位计划,以期提振经济成长.

在其年度国情咨文中,奥巴马敦促国会支持其计划.其计划包括税收和教育改革,政府认为此计划可以帮助吸引制造业企业回归美国本土.

美国政府高层官员对记者称,此计划的成本完全由削减支出和税收改革抵消,奥巴马将在未来数周的预算案中详述.(完)

(编译 田建华; 审校 于春红)

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