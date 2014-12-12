美国1.1万亿美元政府支出议案获众院通过 将送交参院讨论

美国总统特朗普签署行政令 在需求低迷之际扩大海上油气钻探
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透华盛顿12月11日 - 美国众议院周四晚间投票通过1.1万亿美元支出议案，为政府多数机构运作提供资金直到2015年9月30日，即当前财政年度结束。
众议院以219：206票的结果批准该议案，但对国土安全部的拨款只到明年2月，以便让共和党人在明年初有机会中止总统奥巴马的移民改革计划。该计划主要由国土安全部负责实施。
此项议案还必须获得参议院通过，才能送交奥巴马总统签署成为法律。
据一位共和党领袖的助手称，另一项对政府提供两天资金的议案也有可能获得众议院的通过。此举是为了让参议院有时间通过上述1.1万亿支出议案，同时避免政府在周四午夜因为当前支出法案到期而陷入停摆。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
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