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国际财经 | 2014年 12月 12日 星期五 12:01 BJT

美国1.1万亿美元政府支出议案获众院通过 将送交参院讨论

路透华盛顿12月11日 - 美国众议院周四晚间投票通过1.1万亿美元支出议案，为政府多数机构运作提供资金直到2015年9月30日，即当前财政年度结束。

众议院以219：206票的结果批准该议案，但对国土安全部的拨款只到明年2月，以便让共和党人在明年初有机会中止总统奥巴马的移民改革计划。该计划主要由国土安全部负责实施。

此项议案还必须获得参议院通过，才能送交奥巴马总统签署成为法律。

据一位共和党领袖的助手称，另一项对政府提供两天资金的议案也有可能获得众议院的通过。此举是为了让参议院有时间通过上述1.1万亿支出议案，同时避免政府在周四午夜因为当前支出法案到期而陷入停摆。(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)

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