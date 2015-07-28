美国撤回波士顿申办2024年奥运会申请

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透波士顿7月27日（记者 Scott Malone/Jacqueline Tempera） - 美国奥委会周一撤回了波士顿申办2024年夏季奥运会的申请，此前波士顿市长称波士顿纳税人无法负担奥运会。
这让马萨诸塞州官员感到宽慰，1月美国奥委会从洛杉矶、华盛顿和旧金山等城市中选中波士顿后，一直存在反对主办奥运会的抗议活动。主办夏季奥运会预计耗资将超过86亿美元。
美国奥委会称，仍希望选择一个美国城市竞争奥运会主办权。争夺奥运会主办权的其他国家城市包括巴黎、罗马、布达佩斯和德国汉堡。
“我们无法获得波士顿多数市民的支持申办2024年奥运会，”美国奥委会CEO Scott Blackmun在声明中称。“因此美国奥委会认为波士顿申奥获得的支持水平不足以取胜。”
波士顿市长Marty Walsh称，如果申奥让波士顿纳税人面临超支的风险，他不会签署申奥文件。
“没有什么好处能大到值得交出波士顿的财务未来，”Walsh说道。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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