焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动

路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。

白宫在周一晚间公布的预算方案中提出，自2018年10月开始逐渐出售该国的战略石油储备(SPR)，以筹措165亿美元。美国的战略石油储备为6.88亿桶，在全球规模最大。如果用10年时间出售一半的话，平均约为9.5万桶/日，相当于美国当前石油产量的1%。

而前一天特朗普刚刚结束对沙特的访问，这是他就职以来的首次出访。沙特实际上是OPEC减产行动的领导者。

美国有很大余地来释出战略储备，因过去五年来美国自身油产量已激增49%。不过此举将会损及OPEC的努力。为收紧全球油市供给，OPEC今年减产，并且可能延长至2018年。

“这将打乱OPEC稳定市场的努力，”独立石油分析师Anas Alhajji在路透全球市场论坛说道。

美国释出储油计划的消息，拉低了近月原油价格。

不过这项预算计划并非拍板定案，因国会拥有最后话语权，而过去国会曾否决白宫许多提案。

**同沙特和俄罗斯竞争**

1970年代因阿拉伯国家石油禁运引发石油危机后，经济合作暨发展组织(OECD)成员国开始建立战略石油储备(SPR)据点，储存相当于一国90天需求量的储油。

1991年海湾战争开始时，美国曾释出SPR来缓解石油供应担忧；2005年时飓风卡崔娜破坏墨西哥湾石油产出后，也曾释出；2011年则因利比亚石油供应中断疑虑而再度释出。

去年12月，美国国会批准从SPR出售20亿美元的原油，用来支付维护和修理费用。美国能源部今年1月售出640万桶，2月又出售了1,000万桶。

白宫还提议开放阿拉斯加极地石油探钻活动，这可能会将美国产油量从当前的930万桶/日提升至1,000万桶/日以上，使美国有望与沙特和俄罗斯争抢全球最大产油国宝座。

分析师称，美国页岩油产量飙升是美国石油供应安全性提升的原因所在。

“基于二叠纪盆地产量的中期预测甚高，美国对于拥有大量SPR储油可能变得更加乐观了，”咨询机构Energy Aspects石油分析师Virendra Chauhan称。二叠纪盆地是美国一重大页岩油田。

俄罗斯、沙特与美国产油量对比图表：tmsnrt.rs/2qKcT61 (完)