朝鲜有能力发射核导弹--美情报机构

路透华盛顿/首尔4月12日(记者 David Alexander/Christine Kim) - 美国众议员Doug Lamborn表示，国防情报局(DIA)称其“基本可以肯定”朝鲜有能力发射装有核弹头的弹道导弹，不过该武器性能或不太可靠。

五角大楼发言人利特尔(George Little)稍后表示，称朝鲜有能力发射核导弹的说法“不准确”。民间专家对此表示认同。

Doug Lamborn在美国众议院军事委员会对五角大楼官员的听证会上公开提及了国防情报局的一份评估报告。

他引述报告内容表示：“国防情报局(DIA)基本可以肯定，朝鲜目前拥有可由弹道导弹运载的核武器，但可靠性比较低。”

一名美国官员表示，Lamborn引述的报告内容被错误地标记为非涉密。签署日期为今年3月的这份报告似乎是国防情报局首次作出这种结论。

朝鲜威胁将使用核武器攻击美韩，但多数专家表示，朝鲜无意发动一场自取灭亡的战争。

根据美韩国防评估，朝鲜已在东海岸部署了五枚中程导弹，或准备试射以展示自己的打击美国关岛军事基地的能力。

韩国一匿名情报消息人士对韩联社表示：“有迹象显示，朝鲜可能很快发射舞水端导弹。”

美国政府内部一致认为，朝鲜尚未拥有适用于远程导弹的核弹头。

尽管朝鲜近期威胁要袭击美军基地和韩国，但该国为庆祝下周一朝鲜奠基人金日成诞辰的“太阳节”而开始迎接游客。

美国总统奥巴马称，美国将通过外交手段降低半岛紧张局势，但同时提醒华府要采取“一切必要的手段”保护美国及其盟友。

奥巴马周四在白宫会见了联合国秘书长潘基文，潘基文呼吁中国等其他对朝鲜拥有影响力的国家帮助平息事态。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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