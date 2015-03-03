美国情报总监称去年在朝鲜所受待遇冷热两重天

美国国家情报总监克拉珀（James Clapper）称，他去年11月秘密前往朝鲜带回两名被拘押的美国人时，先后受到截然不同的待遇。克拉珀称，抵达朝鲜首都平壤之后，一位朝鲜四星将军在一家保龄球馆楼上的餐厅设盛宴款待，但第二天朝鲜国家安全部门的一位代表来到宾馆，告诉克拉珀说朝鲜不再将其视为总统特使，无法保证克拉珀一行的安全。路透