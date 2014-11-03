独家：美国当局调查渣打 怀疑其迪拜业务违反制裁规定--消息

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
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路透纽约10月31日 - 知情消息人士透露，美国当局正在调查渣打银行(STAN.L)是否违反美国的制裁规定，为在迪拜的伊朗控制实体提供银行服务。
消息人士称，这次针对渣打展开调查，部分是因为在对巴黎银行进行调查时发现了一些证据。巴黎银行今年夏季已承认对其违反制裁规定的指控，并同意支付89亿美元罚金。
一位消息人士称，调查巴黎银行案件期间，美国联邦和州调查员得到证据，证明巴黎银行与迪拜注册的一家公司有业务往来，而这家公司是一个伊朗实体的幌子。据这位消息人士，调查人员还发现该公司使用一个在渣打银行开立的账户。
这一账户也属于美国禁止与伊朗交易的制裁规定范围内，因账户中的活动涉及美元交易。
这位消息人士不愿透露身份，因为调查正在进行，最终结果还不得而知。
参与调查的曼哈顿地区检察官和美国司法部发言人拒绝置评，纽约州金融局也拒绝置评。渣打发言人也拒绝就此事发表言论。
纽约时报周三报导，检控方正在就渣打可能违反制裁规定展开新的调查，但调查重点未透露。
消息人士称，调查巴黎银行发现的渣打银行账户说明，可能还存在其它违反制裁规定的行为，当局正在调查其他有问题的迪拜中小企业账户，这些企业可能受伊朗控制。
其中一位消息人士称，调查还在“积极进行当中”，还没到讨论解决方案那一步。
还不清楚当局可能采取什么行动，不过消息人士称，原本截止到12月的延迟起诉协议估计还要延长，渣打可能还要面临更多的罚款。
一位消息人士指出，检控方还可以选择撤回延迟起诉协议，协商渣打认罪问题。(完)
(编译 李爽 审校 郑茵)
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