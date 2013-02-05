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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 5日 星期二 16:50 BJT

美国司法部对标准普尔提起民事诉讼

美国政府对标准普尔及其母公司麦格希集团(McGraw-Hill就抵押债券评级一事提起民事诉讼。这是第一宗以涉嫌从事与金融危机相关之非法行为而针对信用评级机构采取的联邦法律行动。美国政府在法庭文件中表示，将寻求对标普和麦格希处以民事罚款。路透
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