调查：美股标普500指数将破茧而出 今年全年涨幅料为7%

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透纽约6月29日 - 路透调查显示，美股标普500指数今年下半年可能突破窄幅波动区间，2015年全年涨幅料接近7%。
许多分析师认为，市场对升息以及希腊是否将债务违约的反应，将是今年结束前牵动市场的主要因素。
路透上周访问约50位分析师的预估中值显示，标普500指数.SPX到年底时将攀升至2,202点。
这个目标略高于路透3月调查时的预估中值；如果达标，将较上周五的收盘位2,101.49点高出5%，较2014年收位上涨7%。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)将近10年来的首度升息可能在未来数月中发生。但许多分析师认为美联储将采取平稳而谨慎的节奏，股市可望保持上涨。
分析师认为，标普500指数一年后将达到2,300点。过去六年中，该指数有五年创下两位数百分比的涨幅。
路透本次调查期间，正逢希腊和国际债权人协商陷入僵局。这些谈判没有达成协议，使得希腊面临违约以及退出欧元区的可能。
但部分分析师表示，就算希腊债务真的违约，市场或许也不会受到明显影响。
“希腊问题有可能造成资本市场波动，但我们相信欧洲央行这次的准备比几年前要好得多，”Allianz Global Investors的美国投资策略师Kristina Hooper说。“这是因为欧洲央行更加可靠了，而且西班牙等国家经济正在好转，危机蔓延的机率较小。”
道琼工业指数.DJI到今年底时预计将升至19,000点，较上周五收盘价17,946.68上涨约6%。
许多分析师称他们偏爱对经济敏感的板块，比如金融股、非必须性消费股、保健股以及科技股。(完)
(编译 李婷仪 审校 徐文焰)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
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