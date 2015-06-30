调查：美股标普500指数将破茧而出 今年全年涨幅料为7%

路透纽约6月29日 - 路透调查显示，美股标普500指数今年下半年可能突破窄幅波动区间，2015年全年涨幅料接近7%。

许多分析师认为，市场对升息以及希腊是否将债务违约的反应，将是今年结束前牵动市场的主要因素。

路透上周访问约50位分析师的预估中值显示，标普500指数.SPX到年底时将攀升至2,202点。

这个目标略高于路透3月调查时的预估中值；如果达标，将较上周五的收盘位2,101.49点高出5%，较2014年收位上涨7%。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)将近10年来的首度升息可能在未来数月中发生。但许多分析师认为美联储将采取平稳而谨慎的节奏，股市可望保持上涨。

分析师认为，标普500指数一年后将达到2,300点。过去六年中，该指数有五年创下两位数百分比的涨幅。

路透本次调查期间，正逢希腊和国际债权人协商陷入僵局。这些谈判没有达成协议，使得希腊面临违约以及退出欧元区的可能。

但部分分析师表示，就算希腊债务真的违约，市场或许也不会受到明显影响。

“希腊问题有可能造成资本市场波动，但我们相信欧洲央行这次的准备比几年前要好得多，”Allianz Global Investors的美国投资策略师Kristina Hooper说。“这是因为欧洲央行更加可靠了，而且西班牙等国家经济正在好转，危机蔓延的机率较小。”

道琼工业指数.DJI到今年底时预计将升至19,000点，较上周五收盘价17,946.68上涨约6%。

许多分析师称他们偏爱对经济敏感的板块，比如金融股、非必须性消费股、保健股以及科技股。(完)

(编译 李婷仪 审校 徐文焰)

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