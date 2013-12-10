美股下滑 市场静待美联储会议

* Twitter大涨并创出新高，为IPO价格的两倍

* Cardinal Health和CVS在宣布组建合资企业后上涨

* Rambus股价上涨，此前与美光达成和解

* 道指下跌0.33%，标普跌0.32%，Nasdaq指数下滑0.2%

路透纽约12月10日 -美国股市周二下滑，昨日标普500指数创下纪录收盘高位，今日没有能够影响市场的经济数据发布，交易商静待下周美国联邦储备委员会(FED/美联储)的货币政策会议。

医疗保健股最为活跃，此前有公司消息宣布，而公用事业股.SPLRCU在标普500指数十大类股票中表现最差。

标普500指数守在14日移动均线切入位等重要技术指标上方，但成交低于交投本已清淡的一个月均值。

ING Investment Management资产配置主管PaulZemsky称，“在创出新高后，股市有所整固。没有理由相信这是其他的情况。”

周一有美联储决策者暗示，美联储较此前设想的更为接近缩减每月850亿美元的购债规模。但近期经济数据走强，包括失业率降至五年低点，有助缓解投资者对联储缩减刺激举措的担忧。

“经济形势发生变化，货币政策就要随之调整，只要经济在改善，缩减刺激规模应该不是太难忍受的事情，”Stifel,Nicolaus & Co市场分析师Kevin Caron说。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于下周二和周三召开会议。

道琼工业指数.DJI下跌52.4点或0.33%，报15,973.13点；标准普尔500指数.SPX跌5.75点或0.32%至1,802.62点；Nasdaq指数.IXIC跌8.261点或0.2%报4,060.49点。

推特(Twitter)(TWTR.N)触及纪录高位52.58美元，较11月初上市时的招股价26美元翻了一倍还多。该股在周一已经上扬，之前公司发布的一系列产品有望提高营收。周二该股收涨5.8%报51.99美元。

其它互联网企业周二亦表现抢眼。Facebook(FB.O)上涨2.9%至50.25美元，雅虎(YHOO.O)劲扬3.5%报40.22美元。

AbbVie(ABBV.N)触及纪录高点54.11美元，此前该公司一项后期临床试验中，其纯口服丙型肝炎治疗药物治愈了96%的顽症患者，使该公司在治疗重度肝病的竞争中处于有利地位。该股最终收高1.8%报52.14美元。

同样是在医疗领域，药品连锁店CVS Caremark(CVS.N)和药品经销商CardinalHealth(CAH.N)宣布达成为期10年的协议，建立全美最大的非专利药品企业。美国是全球最大的非专利药品市场。

Cardinal Health收高3%报66.22美元，CVS涨1.9%至67.99美元。

Rambus(RMBS.O)股价跳涨12.3%报9.58美元，之前该公司了结了一项与美光(MU.O)的专利权纠纷。

通用汽车(GM.N)下跌1.2%报40.40美元。该公司称执行长艾克森下月将离职，由公司全球产品开发部负责人MaryBarra接任。

根据BATS交易所数据，美国所有主要交易平台今日总成交量约58亿股，低于本月迄今平均61亿的水准。

纽约证交所上涨股和下跌股家数之比约为2:3。Nasdaq市场，上涨股和下跌股之比将近1:2。(完)

(编译 张荻/郑茵 审校 李爽/侯向明)

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