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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 29日 星期一 14:51 BJT

希拉里：不再连任国务卿的计划未变

美国国务卿希拉里·克林顿在接受《华盛顿邮报》采访时重申，将在明年1月新任总统就职之际辞去国务卿一职，即便是奥巴马在11月6日总统大选中胜出。此前《华尔街日报》报道称希拉里有可能推迟辞去国务卿一职的计划，引发对其未来计划的猜测。路透

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