美国参议院批准克里出任下任国务卿

美国总统奥巴马提名克里出任下任国务卿，美参议院周二以94票赞成，3票反对，批准克里接替希拉里担任这一职务。外界已广泛预期克里的提名将获得批准。现年69岁的克里曾在2004年参加总统竞选，过去四年来曾担任参议院外交关系委员会主席一职。预计克里将在本周宣誓就任。路透