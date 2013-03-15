美国务卿克里4月将出访日韩及中国

美国国务院周四表示，国务卿克里将于4月中旬访问韩国、日本和中国，6月将访问东南亚并参加地区年度会议。克里就任后将首次外访地点安排在欧洲和中东，令亚洲国家对其承诺心存质疑。美国国务院称，克里将于4月10-11日在伦敦参加G8会议，随后前往首尔、东京和北京。路透