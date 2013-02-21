美国新国务卿海外首访选择西欧和中东

美国国务院周二表示，美国新任国务卿克里2月24日至3月6日将首访西欧和中东九国，届时他将与各盟国就叙利亚冲突等话题进行磋商。克里出访期间将参加支持叙利亚反对派的各国高官举行的一场会议，并会见反对派成员。前国务卿希拉里上任后的首次海外访问选择了日本、印尼、韩国和中国。路透