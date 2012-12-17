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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 17日 星期一 10:04 BJT

奥巴马将提名克里任国务卿--消息

消息人士周六透露，美国总统奥巴马将提名参议院外交委员会主席约翰·克里接替希拉里，担任美国国务卿。美国驻联合国代表苏珊·赖斯上周退出国务卿角逐。消息人士称，提名可能最早周中宣布，但也可能推迟。路透

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