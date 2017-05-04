美国国务卿蒂勒森发表讲话 阐述特朗普的“美国优先”外交政策

路透华盛顿5月3日 - 美国国务卿蒂勒森周三向他下属们简要说明了如何将特朗普的“美国优先”战略转化为外交政策，但并没有论及特朗普政府提出的预算削减问题。预算问题让许多外交官忧心不已。

这是蒂勒森2月2日发表上任演说之后，首次对国务院全体工作人员发表讲话，也是迄今对特朗普外交政策立场最为详尽的解释。

他在周三的讲话中称，过去几十年美国的外交政策“有一点失衡”，过于注重促进与新兴经济体之间的经济活动和贸易。

“这些是对我们而言非常重要的关系，是极其重要的联盟，不过我们已将其重新纳入平衡考虑，”他在一个座无虚席的国务院礼堂发表脱稿演说，讲话过程中在台上来回踱步。

关于朝鲜的核计划，蒂勒森称，美国政府希望针对那些违反联合国制裁规定、继续与朝鲜进行业务往来的外国公司实施所谓的二级制裁。

在谈及中国时，蒂勒森表示，美国有“巨大的机会”来定义未来几十年与中国的关系，他觉得中国领导层对此也有浓厚的兴趣。

除了财长努钦和商务部长罗斯牵头与中国进行经贸对话外，蒂勒森和国防部长马蒂斯将在6月主持一场与中方的对话。

但在持续近40分钟的讲话中，蒂勒森没有谈及政府拟将美国外交和对外援助的预算支出削减28%的计划。该计划将使得用于联合国、气候变化和文化交流项目的资金减少，已经让许多美国外交人士和援助人员感到担忧。

听众中一位资深官员批评蒂勒森使用“美国优先”的口号。1930年代那些寻求让美国置身二战之外的孤立主义者曾使用这个说法。(完)