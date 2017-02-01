美国更多的州挑战特朗普关于限制移民的行政令

路透波士顿/旧金山1月31日 - 周二美国有更多的州对于总统特朗普关于限制移民的行政令发起法律挑战。特朗普的行政令禁止七个穆斯林占多数的国家的公民进入美国。

马萨诸塞州、纽约、弗吉尼亚和华盛顿州加入了针对旅行禁令的法律斗争。白宫认为，禁令对于改善国家安全非常必要。

这些州认为，上述行政令违反了美国宪法所保障的宗教自由。

旧金山成为第一个对特朗普行政令发起法律挑战的美国城市。特朗普行政令要求不得向那些采取无证移民庇护政策的美国城市发放联邦资金。当地官员辩称，庇护政策让那些移民更愿意报告犯罪，可以帮助当地警方破案。

特朗普上周签署的限制移民行政令，在美国一些大城市引发抗议浪潮，成千上万的民众批评特朗普的做法涉嫌歧视。

限制七个以穆斯林为主的国家公民入境美国，并采取新的难民限制政策，获得了许多美国人的支持。据路透周一和周二进行的调查，49%的受访者表示赞成，41%的人表示反对。(完)