美国更多的州挑战特朗普关于限制移民的行政令

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透波士顿/旧金山1月31日 - 周二美国有更多的州对于总统特朗普关于限制移民的行政令发起法律挑战。特朗普的行政令禁止七个穆斯林占多数的国家的公民进入美国。
马萨诸塞州、纽约、弗吉尼亚和华盛顿州加入了针对旅行禁令的法律斗争。白宫认为，禁令对于改善国家安全非常必要。
这些州认为，上述行政令违反了美国宪法所保障的宗教自由。
旧金山成为第一个对特朗普行政令发起法律挑战的美国城市。特朗普行政令要求不得向那些采取无证移民庇护政策的美国城市发放联邦资金。当地官员辩称，庇护政策让那些移民更愿意报告犯罪，可以帮助当地警方破案。
特朗普上周签署的限制移民行政令，在美国一些大城市引发抗议浪潮，成千上万的民众批评特朗普的做法涉嫌歧视。
限制七个以穆斯林为主的国家公民入境美国，并采取新的难民限制政策，获得了许多美国人的支持。据路透周一和周二进行的调查，49%的受访者表示赞成，41%的人表示反对。(完)
(编译 张涛；审校 刘秀红)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)