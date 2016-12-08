美国钢铁公司CEO称或在美国恢复多达1万个就业岗位--CNBC

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透12月7日 - 美国钢铁公司(United States Steel) (X.N)执行长(CEO)Mario Longhi对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，可望在美国恢复多达10,000个就业岗位，但未提供增加这些岗位的时间表。
“我对恢复这些在紧张时期被迫裁掉的就业岗位感到非常高兴，”Longhi接受CNBC采访时说。
美国总统当选人特朗普在竞选期间曾强调，他希望重新谈判贸易协定并恢复就业，同时强调下一代的制造业将在美国发生，其中包括“生产钢铁”。
美国钢铁公司此前裁员并闲置美国工厂，以努力控制成本，因应全球供应过剩导致的钢铁价格急剧下跌。
截至12月31日，该公司在北美约有21,000名员工，低于2007年的28,000名。
“市场状况将决定我们是否、合适以及恢复多少就业岗位，”美国钢铁公司发言人周三对路透说。
Longhi在接受CNBC采访时说，该公司希望不久的未来加快在美国投资，因监管和税法改善将明显推动增长。
美国钢铁公司股价周三收高4.3%报37.49美元，自特朗普赢得总统大选以来已经累计大涨79%。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
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