美国钢铁公司发起阻止中国产品进口活动

路透纽约4月26日 - 美国钢铁公司(United States Steel)(X.N) 周二表示，已发起一项阻止中国大型钢铁生产商的产品进入美国的活动。在与全球最大钢铁生产国中国的贸易摩擦升级之际，这是美国钢企迄今采取的最为大胆的行动。

在向美国国际贸易委员会(ITC)提起的申诉中，美国钢铁公司呼吁监管者调查数十家中国钢铁生产商及其分销商，声称他们共谋操纵价格、窃取商业秘密，并通过虚假标签来避开贸易税。

分析师表示，这可能是美国钢铁行业四分之一世纪以来最重大的动态，并可能加剧中国与主要钢铁生产国之间的紧张关系。目前全球钢铁行业身陷产能过剩和需求不振的困境。

这项根据“337条款”提出的诉状，列出了一些中国主要钢企，包括河钢集团(000709.SZ)和鞍山钢铁集团及山东钢铁集团。“337条款”以前用于对付知识产权剽窃。

“我们说过，我们将使用一切手段为公平贸易而战，”美国钢铁公司总裁兼执行长Mario Longhi在声明中表示。

“通过今天的投诉，我们继续此前通过反补贴和反倾销案所进行的工作，并推进加强执法。”

上周美国官员警告，中国应当采取措施削减过剩产量，否则将面临贸易行动。澳洲周六表示，将对某些中国钢铁实施进口税，以保护国内钢铁业者。

Steel Market Intelligence的分析师Michelle Applebaum说，甚至在ITC做出裁决之前，中国出口商就会因为担心实施追溯性措施，可能主动削减出口。

ITC有30天时间来决定是否立案。该机构也在调查受到冲击的铝业是否存在不公平的贸易做法。

面对这些投诉，中国方面对自己进行辩护，称已经采取了足够的措施减少钢铁过剩产能，认为全球性产能过剩和需求疲弱是该行业不振的原因。(完)