美国钢铁公司发起阻止中国产品进口活动

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约4月26日 - 美国钢铁公司(United States Steel)(X.N) 周二表示，已发起一项阻止中国大型钢铁生产商的产品进入美国的活动。在与全球最大钢铁生产国中国的贸易摩擦升级之际，这是美国钢企迄今采取的最为大胆的行动。
在向美国国际贸易委员会(ITC)提起的申诉中，美国钢铁公司呼吁监管者调查数十家中国钢铁生产商及其分销商，声称他们共谋操纵价格、窃取商业秘密，并通过虚假标签来避开贸易税。
分析师表示，这可能是美国钢铁行业四分之一世纪以来最重大的动态，并可能加剧中国与主要钢铁生产国之间的紧张关系。目前全球钢铁行业身陷产能过剩和需求不振的困境。
这项根据“337条款”提出的诉状，列出了一些中国主要钢企，包括河钢集团(000709.SZ)和鞍山钢铁集团及山东钢铁集团。“337条款”以前用于对付知识产权剽窃。
“我们说过，我们将使用一切手段为公平贸易而战，”美国钢铁公司总裁兼执行长Mario Longhi在声明中表示。
“通过今天的投诉，我们继续此前通过反补贴和反倾销案所进行的工作，并推进加强执法。”
上周美国官员警告，中国应当采取措施削减过剩产量，否则将面临贸易行动。澳洲周六表示，将对某些中国钢铁实施进口税，以保护国内钢铁业者。
Steel Market Intelligence的分析师Michelle Applebaum说，甚至在ITC做出裁决之前，中国出口商就会因为担心实施追溯性措施，可能主动削减出口。
ITC有30天时间来决定是否立案。该机构也在调查受到冲击的铝业是否存在不公平的贸易做法。
面对这些投诉，中国方面对自己进行辩护，称已经采取了足够的措施减少钢铁过剩产能，认为全球性产能过剩和需求疲弱是该行业不振的原因。(完)
(编译 张涛/李春喜 审校 龚芳/白云)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。