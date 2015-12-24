美国对中、印、意、韩耐蚀钢征收初步反倾销关税

宝马高管称计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报道
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW)新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒的合作。
路透12月23日 - 美国周三确定来自中国、印度、意大利和韩国的进口耐蚀钢产品的初步反倾销关税，称这些产品获得了政府支持，因而占有优势。
根据美国商务部的初步决定，对来自中国的进口产品征收最高255.8%的反倾销关税，其中包括烨辉(中国)科技材料有限公司的产品。
美国商务部决定不对台湾产品征税关税。
2014年，美国从受影响国家进口的用锌、铝等金属处理的钢铁产品价值逾15亿美元。(完)
(编译 王颖；审校 戴素萍)
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW)新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒的合作。
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。