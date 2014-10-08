美国商务部证实将对进口自亚欧多国的部分钢材征收反倾销税

路透华盛顿10月7日 - 美国周二证实，将向进口自中国、德国、日本、韩国、瑞典和台湾的无取向电工钢材征收反倾销税，因为这些它们在美国市场的售价过低。

美国商务部称，最终的反倾销税率从对韩国企业的6.88%，高至对中国企业的407.52%。

日本JFE Steel Corporation和住友商事(8053.T)面临204.79%的税率。无取向电工钢材用于生产发动机、变电器和发电机。

美国业者AK Steel Corporation(AKS.N)提出了针对上述产品的投诉。

从台湾和中国大陆进口的此类产品还将被另外征收反补贴税。

美国国际贸易委员会(ITC)将于11月20日之前作出最终裁定。(完)

(编译 徐文焰；审校 于春红)

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