美国商务部证实将对进口自亚欧多国的部分钢材征收反倾销税

英国央行MPC委员桑德斯称利率存在上升空间
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透华盛顿10月7日 - 美国周二证实，将向进口自中国、德国、日本、韩国、瑞典和台湾的无取向电工钢材征收反倾销税，因为这些它们在美国市场的售价过低。
美国商务部称，最终的反倾销税率从对韩国企业的6.88%，高至对中国企业的407.52%。
日本JFE Steel Corporation和住友商事(8053.T)面临204.79%的税率。无取向电工钢材用于生产发动机、变电器和发电机。
美国业者AK Steel Corporation(AKS.N)提出了针对上述产品的投诉。
从台湾和中国大陆进口的此类产品还将被另外征收反补贴税。
美国国际贸易委员会(ITC)将于11月20日之前作出最终裁定。(完)
(编译 徐文焰；审校 于春红)
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