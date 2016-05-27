美对华碳钢合金钢调查无事实依据 鼓励企业抗辩--中国商务部

路透北京5月27日 - 中国商务部贸易救济调查局负责人周五表示，对于美国基于没有事实依据的申请和指控，决定对中国输美碳钢与合金钢产品发起337调查，中方表示坚决反对和强烈不满，将鼓励中国企业依法进行抗辩。

“美国近期连续对钢铁产品采取贸易救济措施，是一种不审慎的行为，此次更是史无前例地针对中国钢铁产品发起337调查，带有明显的贸易保护主义色彩。”商务部网站刊登新闻稿援引该负责人称。

该负责人并指出，简单频繁地采取贸易保护措施，无助于从根本上解决美国钢铁产业暂时面临的困难，相反只会人为地对正常贸易秩序造成干扰。

“中方将鼓励中国企业依法进行抗辩，密切关注该案进展，坚决利用世贸组织规则维护中国钢铁企业的正当权益。中方希望美方能依法客观、公平、公正开展调查，并审慎、克制使用贸易保护措施。”负责人表示。

该负责人并强调，当前钢铁产业面临经营困难和产能过剩等问题是世界经济增长乏力和需求不振所导致，需要各国共同努力加以应对；中美钢铁业应加强对话、沟通，通过磋商、合作等方式实现互利共赢。

美国国际贸易委员会周四发布公告，决定对中国输美碳钢与合金钢产品发起337调查。

根据美国《1930年关税法》，美国国际贸易委员会可以对进口贸易中的不公平行为发起调查并采取制裁措施。由于其所依据的是《1930年关税法》第337节的规定，因此，此类调查一般称为“337调查”。（完）