美国钢铁业对俄罗斯进口钢材待遇不满 恐挑起贸易争端--消息

韩国智库称若美国对中国实施贸易限制 韩国经济会受附带损害
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透华盛顿/纽约6月17日 - 两位消息人士称，美国钢铁行业正考虑要挑战政府与俄罗斯之间的一项贸易协议。该协议涉及进口热轧钢，这可能重新挑起两国之间持续数十年之久的贸易争端。
这项所谓的中止(调查)协议签署于冷战后，使俄罗斯钢铁企业出口的热轧钢卷免于被征收高额反倾销税，不过协议设置了进口上限和最低价格。尽管该价格在2012年进行过调整，但美国钢铁产业的许多人士仍认为太低。
一位了解情况的业内人士称，钢铁公司在考虑敦促美国政府废止或修改这些豁免政策。(完)
(编译 李春喜; 审校 孙茉莉)
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路透阿姆斯特丹4月14日 - 菲亚特克莱斯勒执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)周五改变寻求并购的想法，称该公司目前不适宜进行并购，而是会将注意力集中在执行其商业计划上。
路透东京4月17日 - 日本内阁官房长官菅义伟周一称，日本遵守20国集团(G20)关于汇率政策的协议，未操纵本国货币。 美国财政部上周五发布了半年度汇率报告，日本是名列汇率监测名单的美国贸易伙伴之一。 菅义伟告诉记者，该报告不需要回应，因为该名单是根据经常帐以及对美国的贸易顺差等数据机械生成的。 该报告未将美国的任何主要贸易伙伴列为汇率操作者。(完) (编译 孙国玉/王琛；审校 艾茂林/张涛)