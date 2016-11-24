美国钢铁业推动特朗普团队采取更严厉的贸易防御措施

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦/芝加哥11月23日 - 美国主要钢铁产业协会称，自特朗普11月8日当选总统以来，他们一直在与特朗普的过渡团队接触，寻求特朗普政府采取更严厉的贸易防御措施。
对于勉力与外国企业竞争的美国钢铁产业而言，他们希望有贸易限制。但分析师称，新的措施可能引来美国汽车制造商及其他消费者的反对，他们希望能不受限制地进入海外市场。
“我们在大选前就曾与过渡团队有过沟通，大选后还在继续这方面的努力，”美国钢铁产业协会(AISI)发言人Lisa Harrison称。该协会旗下的成员企业包括安赛乐米塔尔美国公司(ISPA.AS)、Nucor Corp (NUE.N)、美国钢铁公司(X.N)及AK Steel Holding Corp (AKS.N)等。
该发言人未谈论沟通内容及参与者，但称特朗普的顾问Dan DiMicco是钢铁产业的坚定拥护者。DiMicco是前Nucor执行长，也是特朗普政府中美国贸易代表职位的主要竞争者。(完)
(编译 侯雪苹；审校 张涛)
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