独家：美司法部加强调查贝尔斯登MBS业务 摩根大通恐再度卷入官司

路透8月8日 - 两名熟知内情人士表示，美国司法部近几周来正加强调查贝尔斯登(Bear Stearns)在金融危机前的抵押贷款相关交易，这让摩根大通(JPM.N)可能因抵押贷款债券再度面临官司。

消息人士指出，司法部位于华盛顿的律师一直在访问与贝尔斯登的抵押贷款证券化事业EMC Mortgage Corp有关的人士，以了解房市危机之前的抵押贷款债券销售。

摩根大通在2008年金融危机期间买下贝尔斯登。

路透在2月首度披露这项调查，而近几周来调查加速推进，同时位于加州的多位美国检察官也在针对其抵押贷款债券销售进行民事及刑事调查。

一名司法部发言人拒绝置评。一摩根大通发言人亦拒绝置评。(完)

(编译 张明钧; 审校 李春喜)

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