焦点：美国财长称争取让“意义重大的”税改计划在8月底前获得通过

路透2月23日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周四展示了一份雄心勃勃的时间表，要在8月底前正式颁布针对中产阶级和企业的减税计划；他同时表示，特朗普政府仍在研究有关新的进口边境税一事。

他在上周就职以来的首次电视采访中暗示，对于全面税改计划中的关键要素，还有许多工作要做。他称税改是他“首要任务”。

“我们决心推行税改，此事意义重大。我们将把重点放在中产阶级减税、简化企业税并使之在全球范围内具有竞争力，”努钦对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示。(cnb.cx/2mg9Kq7)

“我们要在8月国会休会前完成这些事，”他补充说，不过后来他在Fox Business Network上也承认，这样一个时间表“非常着急”。

美国股市在最近几周屡创纪录新高，因市场冀望税改以及特朗普政府的其他政策会提振增长，但投资者已经开始对细节问题感到焦躁。

特朗普承诺将在3月初公布有关削减企业税率的重大计划。

努钦的讲话没有提供很多关于减税计划的新信息。在他讲话之后，美元兑一篮子货币下跌，美国公债收益率(殖利率)走低，美国股市表现不一。

部分共和党参议员批评众议院共和党人提出的一项征税方案。该方案拟对进口商品征收20%的税，以鼓励美国本土的生产和出口，并可在10年内获得1万亿美元的收入，以抵消降低企业税率所对税收的影响。

努钦表示，上述边境税计划仍在研究中，而税改计划将与参众两院商议。

“我们对待此事是认真的。我们确实对有些方面感到担心，也确实有些方面是我们所希望的，”努钦在谈到边境税调节计划时向福克斯商业新闻网(Fox Business Network)如是表示，“此事将聚焦于促进美国经济成长，我们会听取民众的关切并加以考虑。”

除了税改，国会与政府也在试图通过新的医疗保健立法，替代“奥巴马医保”(Obamacare)。

努钦不排除对富人减税的可能性，但他对CNBC表示，政府当局将通过降低扣减额以及减轻其他税惠措施力度的方式，抵销“高端”减税举措的影响。

努钦对两家电视网表示，他认为税改计划将在2018年底之前，帮助提振美国经济增长率从2016年的1.6%升至3%以上。他也表示，税改与放松企业监管措施可能要到明年才会开始稳定发挥推动经济增长的效果。

他对CNBC表示，特朗普政府将采用“动态评分”模型。与国会预算办公室及国会税收联合委员会使用的模型相较，“动态评分”模型假设的经济增长率可能更高。这将会推高假设税改与放松监管可带来的政府收入。

他表示，由于目前利率仍然偏低，因此财政部考虑是否“以非常低的溢价”发行50-100年长期公债是“有道理的”，不过他也表示还没准备好对这项议题发表任何声明。

努钦对他近期在华尔街日报有关强势美元的言论进行了补充。他对Fox Business Network称，美元汇率短期上涨，“反映了”市场对特朗普政府“经济计划的乐观看法”。

特朗普曾誓言会在上任第一天把中国列为汇率操纵国，但努钦对CNBC表示，他将遵循财政部的正常程序，来评估主要贸易伙伴国的汇率政策。根据相关法律，美国财政部须在4月15日前报告评估结果。

他补充说，财政部还在考虑允许美国进出口银行(EXIM)的放贷规模超过当前1,000万美元的限制。

努钦称，特朗普政府无意直接补贴大型企业。(完)