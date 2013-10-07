美国财政僵局仍未打破 政府与国会加紧努力寻找出路

* 奥巴马显露出灵活处理的迹象

* 参议员波特曼称将提出详细的提议

* 仍没有出现打破僵局的迹象

* 股市与美元下跌

路透华盛顿10月7日 - 有迹象表明，美国国会和白宫周一加紧努力，想找到解决目前美国财政危机的方法。美国总统奥巴马称，他将接受短期提高美国借债上限，以免发生危机的作法。

另外一名参议院助理称，共和党参议员波特曼(Rob Portman)提出一项计划，内容是削减联邦支出和改革美国税制，作为旨在重开政府部门和提高债务上限的更大规模协议的一部分。波特曼在预算问题方面颇有影响力。

不过此时政府部门已经停摆七天，而且距离上调政府债务上限的最后期限仅剩10天，却仍未出现取得突破性进展的迹象。

奥巴马的媒体秘书卡尼(Jay Carney)对记者表示，为度过10月17日，即出现政府触及债务上限的潜在危机的那天，总统愿意接受短期上调债务上限。

此外，奥巴马表示，他对就他的医保计划和预算问题进行协商持开放态度，但先要国会批准采取结束政府关门状态的措施，并上调债务上限为。这番表示可理解为奥巴马的语气发生了转变。

“只要那点实现了，我就非常渴望，也准备好与共和党派协商所有问题：我们该如何创造就业，我们该如何推动经济，我们该如何提振制造业，”奥巴马周一视察联邦紧急事务管理署时说。他视察该机构是为突显政府关门造成的服务损失。

一位要求匿名的参议院共和党助理称，参议员波特曼的提议只是初步的，不能保证它们能推动国会僵局的解决。

不过，眼看众议院议长贝纳和参议院民主党领袖里德还在继续通过他们的发言人相互抨击，波特曼的提议还是包含了一些争执双方都能接受的要素。

这位助手称，按照这份提案，奥巴马赢得的将是全年政府拨款，而非只能支撑数周并需在11月或12月重新协商的短期支出法案。

共和党所得到的，将是目前已经在实施的严格的全面支出削减措施。许多民主党自由派人士和一些立场较为中立的共和党人希望取消这些举措。

此外，这项财政计划还将包括奥巴马已在其国会预算报告中提出的6,000亿美元削减措施。

该助手表示，这部分削减将主要来自“强制性”项目，一般是指社会保障、医疗保险和医疗补助。这些福利项目用于提供退休人员的养老保险以及老年人和贫困人口的医疗保障。

剩下的工作是指导国会税收政策委员会在明年之前编写完成税收制度改革的相关议案，以促进美国经济进一步成长。

该助手称，波特曼已向参议院包括共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)在内的共和党人以及一些民主党议员提出了这一思路。

有迹象显示，周一金融市场对美国财政之争的不安加深。美元和全球股市周一下跌，美股标准普尔500指数.SPX收跌0.9%，Nasdaq指数.IXIC跌1%。(完)

(编译 徐文焰/白云/郑茵 审校 侯向明/张荻)

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