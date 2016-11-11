美国政府若实施财政刺激 联储升息速度有可能加快--拉克尔

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透美国弗吉尼亚州里奇蒙11月10日 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周四表示，若联邦政府以减税和增加支出的方式刺激经济成长，美国联邦储备委员会(美联储)或将加快升息速度。
之前有人向拉克尔提问，如果即将上任的美国总统特朗普与国会决定加大财政支出，联储会有何反应。
“一旦财政刺激计划确定，我认为会迎来更快的”升息，拉克尔在里奇蒙一社交俱乐部表示。
他没有对特朗普周二赢得美国大选一事直接置评，但暗示他对短期利率的看法没什么变化。
拉克尔表示，鉴于美国目前失业率较低且就业增长迅速，因此有必要升息。他今年没有利率政策投票权。
“我们无疑会在12月讨论再次升息，”他说。“升息的理由相对充分。尽管本周发生了一些事情，我仍然这么认为。”(完)
(编译 郑茵 审校 杜明霞)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。