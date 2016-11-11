美国政府若实施财政刺激 联储升息速度有可能加快--拉克尔

路透美国弗吉尼亚州里奇蒙11月10日 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周四表示，若联邦政府以减税和增加支出的方式刺激经济成长，美国联邦储备委员会(美联储)或将加快升息速度。

之前有人向拉克尔提问，如果即将上任的美国总统特朗普与国会决定加大财政支出，联储会有何反应。

“一旦财政刺激计划确定，我认为会迎来更快的”升息，拉克尔在里奇蒙一社交俱乐部表示。

他没有对特朗普周二赢得美国大选一事直接置评，但暗示他对短期利率的看法没什么变化。

拉克尔表示，鉴于美国目前失业率较低且就业增长迅速，因此有必要升息。他今年没有利率政策投票权。

“我们无疑会在12月讨论再次升息，”他说。“升息的理由相对充分。尽管本周发生了一些事情，我仍然这么认为。”(完)