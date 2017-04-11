美股在交投震荡后微幅收高 受能源股上涨助力

路透纽约4月10日 - 美国股市周一收盘小幅上涨，盘中交投震荡，能源股上涨抵消了金融股下跌。美国的银行将于本周稍晚发布季度业绩。

地缘政治紧张，也令股市走势震荡。美国国务卿蒂勒森周日表示，美军因叙利亚被指使用化学武器而对后者发动的袭击，也是在警告包括朝鲜等其他国家，如果他们构成危险，美国就“有可能做出回应”。

今日成交放缓，为年内迄今最低，本周因假期交易日减少。

标普能源指数今日收涨0.8%，跟随油价上升，成为标普500指数中表现最好的板块。

投资者为公司业绩季开锣作准备，标普500指数成份股企业今年第一季盈利预期将上升10.1%。

在近期盈利萎缩拖累业绩表现的美国能源企业预计将对本业绩期盈利增长带来最大的提振，预料其盈利同比暴涨600%。

“我认为，能源股将是关键，鉴于油价在美国大选后的波动很大，”Longbow Asset Management执行长Jake Dollarhide说。

能源股指数年内迄今下跌6%。

道琼工业指数.DJI收高1.92点，或0.01%，至20,658.02点；标准普尔500指数.SPX收高1.62点，或0.07%，至2,357.16点；纳斯达克指数.IXIC收升3.114点，或0.05%，至5,880.926点。

本周五为耶稣受难日假期，周四将是本周最后的一个交易日。

摩根大通(JPM.N)，花旗集团(C.N)和富国银行(WFC.N)都在周四公布业绩，可能为美国总统特朗普胜选后金融股大涨，美国银行业表现如何带来一些线索。

银行股尾盘下跌，因投资者对高估值存疑，并质疑在医保议案失败后，特朗普是否能够很快落实简化监管等政策。

标普金融指数下跌0.3%。

交易商将股市在正午左右回软归因于周末有关朝鲜的未经证实的传闻。

“有很多地缘政治消息可以将股市拉得更低，但股市保持在较好的水准，这令人欣然释怀。”

Whole Foods Market (WFM.O)是今日百分比升幅最大的标普500指数成份股，上涨10%，此前维权投资者Jana Partners LLC披露持有Whole Foods Market 8.3%的股权，计划整顿后者的董事会。

无线频谱许可持有企业Straight Path Communications (STRP.A)暴涨151%，报91.64美元，此前美国电话电报公司(AT&T)(T.N)提出以很高的溢价收购该公司。

货运公司Swift Transportation(SWFT.N)跳涨23.7%，报24.77美元，此前同意和同业Knight Transportation (KNX.N)合并，后者股价猛涨13.4%。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.09:1；纳斯达克市场跌涨股家数比为1.06:1。

标普500指数成份股有八只触及52周新高，三只成份股触及新低；有68只纳斯达克指数成份股触及52周新高，38只触及新低。(完)