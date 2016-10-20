美股受油价和公司季报提振收涨 但英特尔下跌限制涨幅

路透纽约10月19日 - 美国股市周三连续第二日上涨，因油价攀升推高能源股，摩根士丹利业绩给金融类股带来提振。

布兰特原油收涨1.9%，美国原油在盘中触及15个月高位后，收高2.6%，此前美国政府报告显示，上周原油库存七周内第六周意外大幅减少。

能源股上升1.4%，为七个交易日来最大单日涨幅。全球第二大油田服务供应商哈里伯顿(HAL.N)上升4.2%，此前公布第三季业绩。

摩根士丹利(MS.N)升1.9%，因该行公布的季度获利好于预期，为美国大银行强劲业绩期画上圆满句号。金融股在四日内有三日上涨，累计上升1.7%。

“股市上涨，因为企业获利良好，财测强劲，银行业绩亮丽，”O’Neil Securities的Ken Polcari说。

不过，英特尔(INTC.O)营收预估令人失望，限制了美股的涨幅。英特尔急跌5.9%，对三大股指带来最大的拖累。费城半导体指数下滑0.45%。

截至周三上午，有70家标普500指数成份股企业公布了业绩，80%的获利高于分析师预期。根据汤森路透I/B/E/S，目前预计企业第三季盈利增长0.5%，将为五个季度以来首次。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，9月和10月初，美国经济呈现出一些薪资压力上升的迹象，但整体增幅仍然温和。

美国民主党总统候选人希拉里和共和党候选人特朗普将于周四0100GMT进行大选前第三轮，也是最后一轮电视辩论。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.4:1；纳斯达克市场为1.52:1。

10只标普500指数成份股触及52周新高，两只成份股触及新低；有62只纳斯达克指数成份股触及52周新高，56只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约59.7亿股成交，低于过去20日的平均日成交量64.5亿股。(完)