美股受业绩拖累收低 苹果盘后公布季报后大跌2.1%

路透纽约10月25日 - 美国股市周二从两周高位下滑，因包括房屋建设和消费品在内的多个行业的企业季报和财测都不及预期。

市值最大的美国公司苹果(AAPL.O)在盘后公布季度业绩，股价盘后一度大涨1.5%，之后转为大跌2.1%，报115.75美元。

苹果公布在截至9月24日的会计年度第四季苹果销售iPhone手机4,551万部，分析师预估为4,480万部。这是连续第三个季度iPhone手机销量下滑，去年同期销量为4,805万部。期内每股盈利(EPS)为1.67美元，营收下滑9%，至468.5亿美元，为连续第三季营收下滑。根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计苹果第四季每股收益为1.66美元，营收为469.4亿美元。

苹果预计当前季营收在760-780亿美元之间，分析师预期营收为750.8亿美元。

惠而浦(Whirlpool)(WHR.N)在常规交易时段大跌10.8%，至152.09美元，该公司公布盈利低于预期，财测乏善可陈，因需求疲弱。Sherwin Williams (SHW.N)公布的财测令华尔街失望，拖累股价急跌10.9%，至247.61美元。

一些分析师认为这两家公司的业绩反映楼市可能正在降温。

“惠而浦和Sherwin Williams业绩乏善可陈，可能暗示楼市周期正在放慢， ”Fort Pitt Capital Group资深股市分析师Kim Forrest说。

Forrest表示，这些公司的业绩可能重压家得宝(Home Depot)(HD.N)，家得宝下挫3.5%至123.34美元，为标普500指数带来最大的点数跌幅。同业Lowes Cos (LOW.N)跌3.5%，至68.47美元。

宝洁(P&G)(PG.N)上涨3.4%，报86.97美元，此前公布好于预期的盈利。运动服制造商Under Armour(UA.N)暴跌13.2%，至32.89美元，此前公布季度销售增长为六年来最小。

“今日市场未能延续(周一)的涨势，因为一些公司业绩弱于预期，”OakBrook Investments联席投资长Peter Jankovskis说，他形容周二公司业绩“喜忧参半。”

根据汤森路透I/B/E/S数据，现在预计标普500成份股企业第三季净利增长1.7%，将为季度盈利下跌的势头划上句号。

在迄今已经公布业绩的150家标普500指数成份股企业中，有75.3%优于分析师预期，高于63.5%的长期均值。

道琼工业指数.DJI收跌53.76点，或0.3%，至18,169.27点；标准普尔500指数.SPX下挫8.17点，或0.38%，至2,143.16点；纳斯达克指数.IXIC收低26.43点，或0.5%，至5,283.40点。

“Scotch”透明胶带和报事贴生产商3M(MMM.N)下挫2.9%，至166.23美元，公司第二次下调全年营收预估和盈利预估。

卡特彼勒(CAT.N)财测低迷，拖累股价下滑1.8%，通用汽车(GM.N)挫跌4.2%，因担心该公司未来盈利。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.53:1；纳斯达克市场为2.17:1。

标普500指数成份股有11只触及52周新高，九只成份股触及新低；有67只纳斯达克指数成份股触及52周新高，73只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约62.9亿股成交，过去20日的平均日成交量为64亿股。(完)