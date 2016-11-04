美股标普500指数连续第八日收低 Facebook下跌带来压力

路透11月3日 - 美国股市标普500指数周四连续第八日收低，创2008年金融危机以来最长跌势，Facebook下跌带来压力，且下周美国大选结果扑朔迷离，投资者倍感纠结。

全球最大社交网络公司Facebook(FB.O)大跌5.7%，因公司警告称，本季营收增长将放缓。

Facebook对标普500指数和纳斯达克指数带来最大拖累，纳斯达克指数也连续第八日下滑。

有迹象显示，美国民主党总统候选人希拉里和共和党候选人特朗普的支持率差距不断收窄，使投资者倍感紧张，之前希拉里的支持率明显领先，最近优势开始缩小。

两项民调显示，相较于特朗普，希拉里在全国的支持率仍保持了微弱优势。其他民调显示，上周美国联邦调查局(FBI)重启对备受争议的希拉里“邮件门”事件的调查后，希拉里的领先优势缩小。

“民调显示，两位候选人的支持率差距缩小，目前市场的担忧更多的是特朗普当选总统后，将采取怎样的政策，市场迄今尚未消化这一可能性，”Bryn Mawr Trust首席投资长Ernie Cecilia说。“鉴于距离大选只剩下五天的时间，这是目前带动市场短期表现的原因。”

标准普尔500指数.SPX下挫9.28点，或0.44%，至2,088.66点；纳斯达克指数.IXIC收低47.16点，或0.92%，至5,058.41点。

道琼工业指数.DJI收跌28.97点，或0.16%，至17,930.67点。Facebook不是道琼工业指数的成份股。

CBOE波动率指数攀升14%，至逾四个月最高。

波动率指数急升“在告诉我们，投资者在进行风险对冲，市场的忧虑有所加深，”J.P. Morgan Private Bank股市策略部门美国主管MattJones表示，“现在买家采取观望态度，大家都在等待下周选举结果，然后据此进行未来的仓位调整。”

市场的一个负面技术信号是，纽约证交所和纳斯达克市场创52周新低的个股数量合计远超创52周新高的个股数量。

投资消化周三美联储政策声明，声明巩固了市场对美联储12月加息的预期。

“下跌对市场来说是最自然、最正常和最健康不过的事，”Meridian Equity Partners高管Jonathan Corpina说。

“考虑到备受瞩目的美国大选在即，且美联储可能在12月加息，这些都是可能拉低股市的因素，”Corpina说。

医疗保健类股收低1%，因报导称，美国政府可能对药物定价展开调查，消息拖累多家制药公司股价下挫。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约74亿股成交，高于过去20日的平均日成交量65亿股。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.52:1；纳斯达克市场为1.91:1。

标普500指数成份股有三只触及52周新高，19只成份股触及新低；有35只纳斯达克综合指数成份股触及52周新高，208只触及新低。(完)