美股收高 科技与能源板块大涨提振大盘

路透11月15日 - 美国股市周二收高，道琼工业指数连续第四日创下纪录收盘高位，得益于科技股自大选后的跌势中反弹，而且油价大涨提振能源股。

道琼工业指数.DJI连涨势头延续至第七日，尾盘时由跌转升，因为原油期货价格继续攀升，而且投资者持续买入科技股。

“一直在等待时机买入科技股的投资人别无选择，只能不断追高买入。这推动该类股在盘中一路走高，”洛杉矶Wedbush证券的股票交易总经理Michael James表示。

科技类股对标普指数带来最大提振，收高1.3%并部分扳回自特朗普于11月8日意外赢得总统选举后的3%跌幅。投资者将该行业可能受到特朗普移民和对外贸易政策冲击的担忧放在一边。

标普能源类股指数的推动作用次之，收高2.7%，因美国原油期货价格从数月低位跳涨逾6%，受助于市场预期石油输出国组织(OPEC)将在本月晚些时候同意减产。

道琼工业指数.DJI上涨54.37点或0.29%，收报18,923.06点。标准普尔500指数.SPX收高16.19点或0.75%，报2,180.39点。纳斯达克指数.IXIC收升57.23点或1.1%，至5,275.62点。

科技巨头微软(MSFT.O)、亚马逊(AMZN.O)和Alphabet(GOOGL.O)对Nasdaq的提振作用最大，并与苹果(AAPL.O)一道成为标普500指数上涨的最大助力。

石油巨擘艾克森美孚(XOM.N)上扬1.8%，也助涨标普指数。

股票投资人认定特朗普将遵守竞选承诺增加政府支出，并且减税以及放松监管。

“人们认为所有这些政策都对经济和市场有利。买盘并不像以前那样强烈，不过也很热烈，”旧金山Wedbush Equity Management的投资总监Stephen Massocca说。

公用事业类股和电信类股等高派息股也在过去几日急跌后反弹。

美国10月零售销售增幅超过预期，因家庭买入机动车等一系列产品。美国商务部周二称，上月零售销售增长0.8%，升幅高于分析师预期的0.6%。

美国最大家居修缮用品连锁店家得宝(HD.N)下挫2.6%至124.40美元，此前该公司公布强劲的第三季业绩，但维持全年营收预估不变，暗示第四季表现弱于预期。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.65:1；纳斯达克市场为1.45:1。

标普500指数成份股有37只触及52周新高，三只成份股触及新低；有173只纳斯达克指数成份股触及52周新高，32只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约84亿股成交，远高于过去20日的平均日成交量78亿股。(完)