银行股下挫拖累美股标普和道指收低 科技股提振纳斯达克指数

路透纽约11月16日 - 美国股市标普500指数周三下跌，道琼工业指数也结束七日连涨收低，因金融股大幅下挫；但科技股上涨提振纳斯达克指数终场收高。

自地产大亨特朗普在11月8日美国大选中意外获胜以来，股市一直在飞奔。道琼工业指数在此前七个交易日均收高，其中后四个交易日连创纪录收盘高位。

标普金融类股指数终结了七连涨走势，今日收盘下跌1.4%。在下午交易中，道琼工业指数和标普500指数在震荡交投中缩小跌幅。

“我认为，很多人上周都错过了股市涨势，现在正尝试利用股市走疲的机会杀入市场，”研究公司Bespoke投资集团的联合创始人Paul Hickey表示，“场边手握资金的人们在寻找投资的机会。他们寻找还没有上升很多的个股，而已上涨的股票升势暂缓。”

道琼工业指数.DJI收跌54.92点，或0.29%，至18,868.14点；标准普尔500指数.SPX收跌3.45点，或0.16%，至2,176.94点；纳斯达克指数.IXIC收升18.96点，或0.36%，至5,294.58点。

投资者仍在试图厘清特朗普的竞选承诺有多少会变为现实，同时为利率上升和通胀攀升作准备。

特朗普建议减税并增加基建支出，外界认为这可以提振经济活动并推高通胀；但他同时建议取消外贸协议和并征收进口关税，这些则料将损及美国经济。

“今日股市从特朗普带动的涨势中有所回落，”Federated Investors Global Allocation Fund联席投资组合经理Steven Chiavarone说。“市场很快地消化了非常美好的(经济)前景，市场现在出现一点怀疑...而特朗普在组建他的团队。”

尽管标普金融股周三下滑，但较选举前的水准仍高9.3%，因投资者押注利率上升和银行业监管力度将放松。摩根大通(JPM.N)下挫2.5%，至77.40美元，对金融类指数拖累最大。

根据汤森路透数据，交易商预期美联储12月升息机率为81%。

标普科技指数收高0.92%，苹果(AAPL.O)和微软(MSFT.O)对该指数带来最大的帮助。标普科技指数在大选后数日内跌幅一度达3.6%。

美国科技企业可能在新的贸易限制下受到一些冲击。大部份美国科技公司的产品都在外国销售。

标普500指数11大类股中，有八种收低，金融股领跌，能源股是第二大下跌类股，挫跌0.9%，因油价下滑。

纽约证交所和纳斯达克市场涨跌股家数比例均为1.11:1。

标普500指数成份股有14只触及52周新高，两只成份股触及新低；有191只纳斯达克指数成份股触及52周新高，33 只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约73亿股成交，过去20日的平均日成交量79亿股。(完)