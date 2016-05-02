美股展望：一波逊色财报过后 焦点转向就业数据

路透纽约4月29日 - 在众所瞩目的财报季，不少企业公布的财报都不太好看，其中苹果第一季营收出现13年来首降。如今投资者将把目光转向4月非农就业报告，以寻觅第二季经济展现韧性或进一步走软的迹象。

美国5月6日将公布非农就业报告，路透数据显示，预计4月非农就业岗位增加20万个，失业率持平于5%，薪资增长0.3%。

近几个月就业数据疲弱被指是美国联邦储备委员会(美联储，FED)暂不加息的原因。但分析师称，如今投资者预期就业数据将好于预期，意味着下一个财报季会有更好表现。

“对股市投资者而言，现在最重要的不是美联储6月会议做什么，而是经济和企业获利好转，”纽约Hugh Johnson Advisors投资总监Hugh Johnson称。

最近对第一季获利的预期有所改善，但标普500指数成分企业获利料仍下降5.9%。4月1日预估的降幅为7.1%。

Johnson称，周三美国公布的国内生产总值(GDP)数据显示第一季经济增速为两年来最慢，这令就业对于表明第二季经济复苏变得尤其重要。

Johnson表示，如果就业数据超过预估，股市可能会上涨，即便数据会导致外界谈论美国加息临近。

随着不少企业公布第一季获利好于超低的预期，本月初以来股市缓慢攀升；不过市场在过去两个交易日急跌，因为苹果业绩显示，iPhone销量首次下降。

**短线恐下跌**

Janney Capital Management首席投资策略师Mark Luschini表示，即便就业数据强于预期，导致股市短期进一步下跌，但投资者之后也会更加坚信，就算没有美联储的支持，牛市也可以持续。

“如果我们要看到正面经济成长持续，就需要就业和薪资增长的支持，”Luschini称。“若美联储升息真的造成负面影响，那也可以接受。”

就业数据增强暗示消费品需求增长，这通常表示企业营收提高。

“就业数据是表明经济形势的重要风向标，”BMO Private Bank投资总监Jack Ablin称。

Ablin称，下周他将密切关注薪资增长的变化，该数据之前尤其停滞不前。

3月平均时薪增长0.07美元，2月为下降。3月非农就业岗位增加21.5万个，失业率从八年低点4.9%微升至5.0%。

除了就业数据，分析师表示他们下周将继续关注企业财报、美联储官员讲话、以及经济数据，其中包括制造业、服务业增长和汽车销售。(完)