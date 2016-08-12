美股收在纪录高位 因投资者买入百货类股

路透8月11日 - 美国股市周四创下纪录最高收位，因油价大涨，以及百货公司梅西百货和Kohl's业绩强劲，提振投资者信心 。

原油最高跳涨5%，因沙特油长发表可能采取稳定价格行动的评论，以及国际能源署(IEA)预计，原油市场将在未来几个月内恢复平衡。

标普能源指数.SPNY上涨1.3%，成为美国股市周四创下纪录最高收位，因油价大涨，以及百货公司梅西百货和Kohl's业绩强劲，提振投资者信心 。

原油最高跳涨5%，因沙特油长发表可能采取稳定价格行动的评论，以及国际能源署(IEA)预计，原油市场将在未来几个月内恢复平衡。

标普能源指数.SPNY上涨1.3%，成为标普500指数10大类股中涨幅最大的类股，其中雪佛龙(Chevron) (CVX.N)领涨，涨幅为1.26%。

百货店运营商梅西百货(M.N)股价急升17.09%，为该股近八年来的最大单日升幅，此前公司发布季度同店销售跌幅小于预期，并称将关闭100家店。

Kohl's (KSS.N)大涨16.17%，此前公司发布的季度获利超过预期。

J.C. Penney(JCP.N)急升8.63%，该公司将于周五发布业绩。

股市自6月底以来大涨，带动标普500指数今年迄今升7.0%，受助于优于预期的企业业绩和低利率环境，但有投资人担心股市估值过高。

标普500指数今日刷新了上周五才创的纪录高位，根据汤森路透数据，标普500指数目前预估市盈率为约17倍，10年均值为14倍。

“我对美股再创新高有些意外，”嘉信理财(Charles Schwab)交易和衍生品部门董事总经理Randy Frederick表示，“股市冲得太高，应盘整一段时间。”

周四强劲的美国数据对股市也有帮助，上周初请失业金人数由26.9万降至26.6万。

道琼工业指数.DJI收涨117.86点，或0.64%，至18,613.52点；标准普尔500指数.SPX收高10.3点，或0.47%，至2,185.79点；Nasdaq指数.IXIC上升23.81点，或0.46%，收报5,228.40点。

今日成交清淡，美国各证交所共计约59.8亿股成交，过去20日的平均日成交量约64.3亿股。

中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)劲升5.08%，此前该公司公布季度营收跳增59%。

威朗制药(VRX.N)急挫10.36%，此前华尔街日报引述熟知市况人士的说法报导称，美国检方对该公司展开刑事调查，以了解该公司是否对保险业者隐瞒其与专业药房Philidor的关系，藉以提振药品销售。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.63:1；纳斯达克市场上涨和下跌股家数比例为1.76:1。

标普500指数成份股有34只触及52周新高，没有成份股触及新低；有97只纳斯达克指数成份股触及52周新高，29只触及新低。(完)