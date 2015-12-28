美股下跌 受累于油价和苹果走低

路透纽约12月28日 - 美国股市周一收盘下跌，受累于油价急跌和苹果股价下跌，标普500指数再度跌至去年收盘位之下。

标普500能源类股.SPNY下跌1.79%，成为表现最差类股，因油价急挫3%，令投资者卖出艾克森美孚(XOM.N)和雪佛龙(Chevron)(CVX.N)股票，这两只股分别下跌0.73%和1.84%。

美国股指在过去几周紧随油价走势。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)本月进行近10年来首次升息后，标普500指数全年小幅走低，道琼工业指数全年下跌近2%，令那些期望年底反弹的投资者失望。

“利率问题已经过去了，市场已经消化了美联储的决定，但今年的最后几周能源和减少税务损失操作却影响着市场，”监管14亿美元资产的Exencial Wealth Advisors首席投资长Tim Courtney称。

道琼工业指数.DJI小跌23.90点，或0.14%，收报17,528.27点；标准普尔500指数.SPX下挫4.49点，或0.22%，收报2,056.50点；Nasdaq指数.IXIC下跌7.51点，或0.15%，至5,040.99点。

苹果(AAPL.O)下跌1.12%，对标普和Nasdaq指数拖累最大，该公司股价在最近一个月下跌了9%，因投资者担心iPhone的年销售额可能在2016年首次下跌。

标普10大类股中有六大类股下跌，非必需消费品类股.SPLRCD涨0.26%，领涨其它类股，受助于亚马逊(AMZN.O)急升1.87%。

预计本周交易量低迷，可能会放大市场波动性。

加拿大制药公司Valeant(VRX.N)急跌10.48%，此前该公司称其首席执行长Michael Pearson休病假。

可佩戴电子产品制造商Fitbit(FIT.N)上涨3.29%，此前有报导称，该公司iOS应用软件在圣诞后下载量最大，表明对该公司产品的假日需求强劲。

道琼工业指数成份股迪士尼(DIS.N)上涨1.31%，此前该公司最新上映电影《星球大战》票房收入超过10亿美元。

纽约证交所跌涨股家数分别为1,924家和1,172家，Nasdaq市场跌涨股分别为1,850和1,011家。

标普500指数成份股有4只触及52周新高，没有成份股触及新低；有41只Nasdaq指数成份股触及52周新高，44只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计有49亿股成交，过去20日的日成交均值74亿股。(完)