美股周五上涨 受俄罗斯结束军演消息带动

路透纽约8月8日 - 美国股市周五上涨，道指和标普500指数录得3月初来最大单日百份比升幅，此前俄罗斯称在同乌克兰接壤边境附近的军演结束，而投资人摆脱美国空袭伊拉克的影响。

今日大涨扶助主要股指收复本周失地，尾盘买盘加强。CBOE波动性指数.VIX跌5.7%，报15.71，显示投资人不确定性降低。

近期股市承压，因投资人担心市场估值过高及全球不确定性，而从较高风险资产撤离。在周五反弹前，标普500指数在过去四周大跌逾4%，小盘股Russell指数跌了7%。

俄罗斯国防部周五表示，结束在同乌克兰接壤边境附近的军演后，股市上扬。美国指责俄罗斯军演是乌克兰危机中的挑衅行为。

“市场恨不确定性，当没有足够的信息了解事态对经济的冲击可能有多严重时，投资人会考虑最坏的情况，之后抛售。”Stewart Capital Advisors总裁兼投资长Malcolm Polley表示。

“随着俄罗斯采取令紧张局势降温的行动消息以及美国政府表明在伊拉克采取的行动，这有助于消除市场的一些不确定性。”

周五稍早，美国向正向伊拉克库尔德首府挺进的伊斯兰国战士实施了针对性空袭，这是自美国总统奥巴马2011年宣布从伊拉克撤军后的首次授权空袭伊拉克。

道琼工业指数.DJI收高185.66点，或1.13%，至16,553.93点。标准普尔500指数.SPX上涨22.02点，或1.15%，至1,931.59点；Nasdaq指数.IXIC收升35.932点，或0.83%，至4,370.898点。

本周，道指上涨0.4%，标普500指数升0.3%，Nasdaq指数上涨0.4%。

公用事业股今日在标普类股中涨幅最大，升2%，能源股升1.7%。

绘图晶片生产商英伟达(Nvidia)(NVDA.OQ)公布强劲业绩，提振该股收高8.8%，报19.00美元，为涨幅最大的标普500指数成份股。该公司公布的季度盈利和当季财测均胜预期。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量为约55亿股，低于过去五日成交均值65亿股。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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